Weihnachtskrippen aus aller Welt in der Heimatstube Assel

bo. Drochtersen-Assel. In der Heimatstube in Assel, Asseler Str. 42, sind vom ersten bis zum vierten Advent Weihnachtskrippen aus aller Welt zu sehen. Die Ausstellung wird am Sonntag, 27. November, um 14 Uhr eröffnet. Die Exponate zwischen Kitsch und Kunst stellen Annemarie und Wolfgang Gölzer aus Oberndorf zur Verfügung. Die Gölzers präsentieren einen Querschnitt aus ihrer mehr als 1.000 Exponate umfassenden Sammlung.• Geöffnet am Freitag, 2., 9. und 16. Dezember, von 11 bis 15 Uhr sowie am Sonntag, 4., 11. und 18. Dezember, von 14 bis 17 Uhr; www.krippen-sammlung.de