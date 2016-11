Weihnachtsmarkt in Bützfleth: Festzauber im Advent

Stade : Festung Grauerort in Abbenfleth |

sb. Stade-Bützfleth. Mit rund 110 Ständen zählt der Bützflether Weihnachtsmarkt zu den größten Adventsveranstaltungen in der Region. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, wird er wieder zahlreiche Besucher in die Festung Grauerort, Schanzenstraße 13, ziehen. Der Eintritt ist frei.



An dem bunten Marktgeschehen beteiligen sich neben den Hobbykünstlern diverse örtliche Vereine und Institutionen. Dazu gehören die Werbegemeinschaft „Attraktives Bützfleth“, der Bürgerverein, der DRK-Ortsverein, der Festungsverein, der Förderverein Schule und KiTa, die Kirchengemeinden, die Kehdinger Lions, die Grundschule, die Ortsfeuerwehr, der Freibadverein und die Landfrauen.



Um allen Marktbeschickern genug Platz zu bieten, wird das Veranstaltungsgelände in diesem Jahr zusätzlich zum Festungsgewölbe um den historischen Pulverbunker erweitert. Während die Erwachsenen die Waren bewundern und sich für die Adventszeit mit Dekorationen und Geschenken eindecken, hat der Nachwuchs Spaß an der Dosen-Wurfbude und beim Spielen. Zudem wird an beiden Tagen mit Spannung der Besuch des Weihnachtsmanns erwartet. Musikalische Vorführungen gibt es mit der Grundschule, einem Drehorgelmann und einer Posaunenspielerin.



Caféteria mit den Landfrauen Die Caféteria des Weihnachtsmarktes in der Festung Grauerort wird aufgrund der positiven Resonanz auch in diesem Jahr wieder von den Landfrauen Kehdinger Moor betrieben. Besucher erwartet hausgemachte Torten und Kuchen zu Kaffee und Tee.



Tolle Preise bei der Tombola Bei der Weihnachtsmarkt-Tombola gibt es viele attraktive Preise zu gewinnen. Unter anderem warten ein Fernseher, ein Kleinkühlschrank, Präsentkörbe, eine Bohrmaschine, ein Staubsauger, Spiele und mehr auf glückliche neue Besitzer. Ein Los kostet 50 Cent.



Shuttle-Bus zur Festung Der Weihnachtsmarkt in Bützfleth lässt sich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Die Firma Ossi-Taxi ist an beiden Tagen mit einem Shuttle-Bus unterwegs.

Die Routen führen über Götzdorf, das Bützflether Moor und die Bützflether Kolonie. Ein Ticket kostet 1 Euro pro Person.



Zufahrt über die Landstraße Besucher, die mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt nach Bützfleth kommen, fahren bitte nicht über Abbenfleth. Es gibt es eine direkte Zufahrt zum Festungsgelände ab der Landesstraße 111 (Obstmarschenweg).





Weihnachtsmarkt Bützfleth

Samstag, 27.11., 13 bis 19 Uhr

Sonntag, 28.11., 11 bis 18 Uhr

Festung Grauert

Schanzenstraße 13