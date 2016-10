bo. Stade-Ottenbeck. Thomas Werner öffnet am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, die Türen zu seinem Skulpturenplatz in Ottenbeck. Hinter den Airbus-Hallen, Julius-Leber-Weg 37, präsentiert der Bildhauer an beiden Tagen von 15 bis 18 Uhr unter dem Titel "Wenn das Licht Schatten wirft" Objekte aus Stein.Wenn die Sonner tiefer steht, werden die Schatten stärker. Sie heben die Raumdimensionen der Kunstwerke hervor und lassen eine besondere Atmosphäre entstehen. Die Skulpturen entwickeln Dynamiken, die das Materielle, Blockhafte und Harte aufzulösen scheinen.• Tipp für Besucher, die mit dem Auto kommen: Sie sollten wegen einer Baustelle die Zufahrt über die Kreisstraße K30 nutzen.• Infos unter Tel. 0172 - 7723752; www.steinskulptur.eu