Beim "Best of Poetry Slam" treffen am Freitag, 9. März, im Stadeum fünf Top-Poeten aufeinander. Im moderierten Dichterwettstreit werben sie um 19.45 Uhr nur mit Worten und Gesten um die Gunst des Publikums.Die Zuhörer entscheiden, welcher Beitrag ihnen am besten gefallen hat.• Karten für 18 Euro gibt es bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen, unter Tel. 04141 - 40910 und auf www.stadeum.de