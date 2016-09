"Zauber der Violine": Konzert mit Franziska und Iwan König in der Stader Johanniskirche

Stade : Johanniskirche |

bo. Stade. Den "Zauber der Violine" vermittelt das Konzert mit Franziska und Iwan König am Freitag, 30. September, um 19 Uhr in der Johanniskirche, Sandersweg 69, in Stade. Die Geschwister sind erstklassige Künstler. Sie präsentieren ein Programm mit einer Fantasie von Sarasate über Motive aus der Oper "Carmen", einen spanischen Tanz von de Falla sowie Werke von Schumann, Schubert und Saint-Saens.

• Eintritt: 12 Euro.