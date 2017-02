Zehnte Stader Hochzeitsmesse im Stadeum

Stade : Stadeum |

Ideen für den großen Tag

sb. Stade. Im Stadeum dreht sich am Sonntag, 5. Februar, 10 bis 17 Uhr, alles um den schönsten Tag im Leben. Nach den großen Erfolgen der bisherigen Hochzeitsmessen mit jeweils rund 2.500 Besuchern und vielen attraktiven Ausstellern geht das Stadeum nun in die zehnte Runde der beliebten Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.



Unter den Ausstellern, die über ihre Angebote rund ums Heiraten informieren, sind Brautmodengeschäfte, Herrenausstatter, Juweliere, Fotografen und Hochzeitsfilmer, Konditoreien, Druckereien, Tanzschulen, Hochzeitssängerinnen und viele andere.

Abgerundet wird das Event durch ein interessantes Rahmenprogramm. Mehrmals täglich können sich die Besucher bei Tanz-Shows inspirieren lassen. Ein weiterer Höhepunkt sind die Modenschauen, bei denen extravagante Kreationen, raffinierte Haute Couture und eleganter Chic die Herzen der zukünftigen Bräute und Bräutigame höher schlagen lassen. Außerdem erwartet das Publikum die beliebte Hochzeits­tombola mit vielen attraktiven Preisen.



Während die Damen auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid sind, können die angehenden Bräutigame sich in der Herren-Lounge in Sachen Herrenmode beraten lassen oder bei einem Kaffee entspannen.



Showeinlagen • 10 Uhr: Eröffnung

• 11 Uhr: Tanz-Show

• 11.30 Uhr: Modenschau

• 12.10 Uhr: Gesang

• 12.30 Uhr: Tanz-Show

• 13 Uhr: Gesang

• 13.30 Uhr: Modenschau

• 14.10 Uhr: Gesang

• 14.30 Uhr: Tanz-Show

• 15 Uhr: Gesang

• 15.30 Uhr: Tanz-Show

• 16.30 Uhr: Ziehung der Gewinnlose

• 17 Uhr: Happy End







10. Hochzeitsmesse im Stadeum

Schiffertorsstraße 6 in Stade

Sonntag, 5. Februar

10 bis 17 Uhr