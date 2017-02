Zeitreise in das Berlin um 1920: Benefizkonzert des Club Soroptimist International in Stade

Stade : Seminarturnhalle |

bo. Stade. Der Stader Frauenservice-Club "Soroptimist International" lädt am Sonntag, 26. Februar, zu einer musikalischen Matinee ein. In der Seminarturnhalle in Stade, Seminarstr. 7, entführen Robert Nippoldt und das Trio "Größenwahn" um 11.30 Uhr mit einer poetischen Amüsierschau in das Berlin der 1920er Jahre. Mit Gassenhauern und Chansons von Marlene Dietrich und Friedrich Holländer und Live-Zeichnungen geht das Publikum auf Zeitreise.

• Eintritt: 15 Euro; Kartenverkauf im Musikhaus Magunia; Der Erlös kommt einem Ottenbecker Flüchtlingsprojekt zugute.