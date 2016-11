bo. Stade. In die Faszination der Aquaristik tauchen Besucher bei der Zierfischbörse am Sonntag, 20. November, von 15 bis 17 Uhr in Stade ein. Die "Aquarienfreunde Stade" stellen im Vincent-Lübeck-Gymnasium, Glückstädter Str. 4, mehrere Aquarien mit Zierfischen aller Art, Garnelen und Wasserpflanzen aus.Bei den Fischen reicht die Palette von Guppys über Salmler, Barben, Buntbarsche und Welse bis zu den Labyrinthfischen. Fragen rund um das Hobby beantwortet das Info-Team des Vereins. Die Börse ist bereits ab 14 Uhr für Information und Cafeteria geöffnet.• Infos unter Tel. 04164 - 889539; www.aquarienfreunde-stade.de