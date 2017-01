Stade : Tourist-Info am Hafen |

bo. Stade. Gut nachgefragt ist die von Stade Tourismus konzipierte Wein-Erlebnistour durch Stade. Da die ersten Termine des neuen Themenrundgangs bereits ausgebucht sind, hat die Tourismusgesellschaft nachgelegt und bietet am Samstag, 14. Januar, 4. Februar, 18. März und 8. April, jeweils um 15.30 und 16.30 Uhr weitere Touren an.

Bei dieser besonderen Führung kehren die Teilnehmer zur Weinprobe in vier Weinlokale der Altstadt ein. Auch eine kleine Stärkung ist eingeplant. Die Tour dauert zwei Stunden und ist nur für Erwachsene gedacht.

• Gebühr: 22 Euro; Anmeldung in der Tourist-Info am Hafen, Hansestr. 16, in Stade, Tel. 04141 - 409170. Gruppen bis 16 Personen können die Führung mit individuellen Terminen buchen.