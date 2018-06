Stade : Pferdemarkt |

Diverse Disziplinen vom Bambinilauf bis zur Teamstaffel



sb. Stade. Kurz vor dem Beginn der Sommerferien findet am Sonntag, 24. Juni, der 20. Stader Altstadtlauf statt. Die ersten Läufe durch die malerische historische Stader Altstadt beginnen um 11 Uhr.



Der Veranstalter VfL Stade bietet bei dem sportlichen Großereignis in der Stader Altstadt wieder verschiedene Strecken für jede Kondition und jeden Geschmack an. Das Spektrum reicht von fünf über zehn bis zu 15 Kilometer. Auch Walking und Nordic Walkung gehören zum Programm. Junge Teilnehmer können zwischen 1,2 Kilometer (Bambini-Lauf) und 2,5 Kilometer (Schülerlauf) wählen. Zudem gibt es wieder die beliebte Teamstaffel von dreimal fünf Kilometer und den „Lauf der Schulen“ (s. unten).



An den Start darf jeder, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. Die Laufstrecken führen durch die malerische Altstadt von Stade. Start und Ziel ist der Pferdemarkt. Achtung: Die Wege verfügen teilweise über Kopfsteinpflaster.

Zwar ist die Anmeldefrist für den Altstadtlauf bereits abgelaufen, Nachmeldungen sind jedoch noch bis eine Stunde vor dem Start möglich. Dann ist jedoch neben der Teilnehmergebühr eine Extrazahlung von 5 Euro erforderlich.



Die Zeitmessung erfolgt über einen Chip. Jeder Läufer erhält ihn als kostenfreie Leihgabe mit seinem Startunterlagen und muss diesen am Ziel sofort zurückgeben. Bei Verlust oder Nichtabgabe des Chips werden 30 Euro in Rechnung gestellt. Lediglich bei den Läufen „Bambini“, „Fit + Fun“ sowie beim Walking erfolgt keine Zeitmessung.



• Unter allen Teilnehmern, die das Ziel erreichen, werden Sachpreise verlost.



• Weitere Infos: www.vfl-stade-leichtathletik.de



Die Strecken auf einen Blick

• 11 Uhr: Walking / Nordic Walking und „Fit + Fun Run“ (fünf Kilometer, Startgebühr: 5 Euro)

• 12 Uhr: Bambini-Lauf (1,2 Kilometer, Startgebühr: 4 Euro)

• 12.15 Uhr: Schülerlauf (2,5 Kilometer, Startgebühr: 4 Euro)

• 12.45 Uhr: Langstrecke (15 Kilometer, Startgebühr: 7 Euro)

• 12.45 Uhr: Teamstaffel (dreimal fünf Kilometer, Startgebühr: 20 Euro)

• 12.50 Uhr: Hauptlauf (zehn Kilometer, Startgebühr: 7 Euro)

• 14.30 Uhr: Lauf der Schulen (2,5 Kilometer, ohne Startgebühr)





Lauf der Schulen mit "Stade21"

Zum elften Mal ist der Sponsorenpool "STADE 21" mit dem Lauf der Schulen beim Stader Altstadtlauf dabei. Auch in diesem Jahr erwartet "STADE 21" wieder 2.000 Schüler und einige hundert Eltern und Pädagogen, die auf die Strecke gehen werden.

Um 14.30 Uhr beginnt der Countdown zum Start. Ab 14.40 Uhr werden die Klassen im Minuten-Abstand auf die drei Kilometer lange Altstadtrunde geschickt. Den Anfang werden die Regenbogenfische der Grundschule aus Himmelpforten machen. Beschließen werden gegen 16.30 Uhr die Rennmäuse der Realschule Camper Höhe den Reigen. Dazwischen werden rund 100 Schulklassen für ein buntes Bild in der Stader Altstadt sorgen. 20 Schulen hatten bei Redaktionsschluss gemeldet. Auch Gäste aus dem Stader Umland sind dabei. Höhepunkte werden wieder die Starts der Generationen-Teams aus dem Pflegeheim Katharinenhof und der Integrations-Sportgruppe des TuSV Bützfleth sein. Diese Gruppen starten zirka um 16 Uhr und um 14.50 Uhr. Unter allen Schulklassen verlost "STADE 21" wieder Geldpreise für die Klassenkasse.