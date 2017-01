Überregionales Jugend-Hallenfußballturnier am Sonntag

Die erste B-Jugendmannschaft U16 des VfL Güldenstern Stade veranstaltet erneut ein Hallenfußballturnier in Stade. Am Sonntag, 29. Januar, treten ab 10.30 Uhr in der Sporthalle Camper Höhe Teams aus Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gegeneinander an. Sponsorin ist Katrin Raichle-Kranz, Inhaberin der Kranz-Apotheke. Insgesamt kämpfen acht Mannschaften um den Einzug ins Finale.