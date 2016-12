Erneut eine herbe Niederlage

ig. Stade.Im letzten Spiel des Jahres ging es für die U18-Landesliga-Basketballer des VfL Stade gegen Bremerhaven. Es galt, die herbe Pleite im Hinspiel wieder gutzumachen. Dass es dieses Mal erneut eine hohe Niederlage gab, lag an der deutlich stärkeren Mannschaft, die die Gäste ins Rennen schickte, sowie an der druckvollen Verteidigung der Bremerhavener. Der VfL unterlag 45:76. Einige angeschlagene Spieler haben nun ausreichend Zeit, sich wieder zu erholen. Erst im Februar 2017 startet die Stader Mannschaft in die Rückserie. Gegner und Spieltage stehen noch nicht fest.