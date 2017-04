Fit & Fun Run: Straßenlauf für die ganze Familie

TuSV Bützfleth lädt zum 8. Mal Freizeitsportler ein

Kurz notiert

Der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ gilt auch beim „Fit & Fun Run“ in Stade-Bützfleth am Montag, 1. Mai. Der „Fit & Fun Lauftreff“ des TuSV Bützfleth organisiert den Volks- und Straßenlauf bereits zum achten Mal.Nachdem der Termin im vergangenen Jahr aufgrund von zeitgleich stattfindenden Konfirmationen im Ort verschoben werden musste, kehren die Organisatoren jetzt zum traditionellen Termin am 1. Mai zurück. „Wir freuen uns auf viele Teilnehmer jeden Alters“, sagt Ulla Bunge, eine der Organisatoren. „Auch unsere Integrationssportler werden wieder am Start sein.“Es werden Strecken unterschiedlicher Längen angeboten. Um 9.30 Uhr fällt der Startschuss für die fünf Kilometer Nordic-Walking-Runde. 2,8 Kilometer stehen den Läufern um 9.45 Uhr bevor. Alle Fünf-Kilometer-Läufer stehen um 10.30 Uhr an der Startlinie. Zur gleichen Zeit beginnt der Zehn-Kilometer-Langstreckenlauf.Die ersten drei Platzierten jeder Altersklasse erhalten eine Urkunde bei der Siegerehrung. Für alle anderen Läufer stehen Urkunden online zur Verfügung, die man später zu Hause selbst ausdrucken kann. Zudem werden unter allen Teilnehmern diverse Preise verlost, z.B. Obst- und Präsentkörbe.• Die Fünf- und die Zehn-Kilometer-Strecke des „Fit & Fun Run“ wurde amtlich vermessen. Ergebnisse dieser beiden Läufe können in Bestenlisten aufgenommen werden.• Die Laufstrecken verlaufen auf asphaltierten Wegen. Diese sind nicht für den übrigen Straßenverkehr gesperrt.• Nachmeldungen zu den Läufen sind bis eine Stunde vor Start möglich. Das Meldebüro ist ab 8 Uhr besetzt. Die Nachmeldung kostet 2,50 Euro extra. Die Teilnahmegebühren liegen je nach Alter und Strecke zwischen 4 und 8 Euro.Fit & Fun Run in Stade-BützflethMontag, 1. MaiTreffpunkt:Sportzentrum Bützfleth,Am Schwimmbad (Mühlenweg)