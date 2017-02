Griechisches Temperament am Spielfeldrand

Wer Stades Handballtrainerin Trula Diminidis bei den Spielen ihrer Oberliga-Damenmannschaft beobachtet, erkennt sofort, dass sie voller Leidenschaft für den Sport ist. Sie läuft auf und ab, gibt Anweisungen, jubelt über gelungene Aktionen ihrer Mannschaft. "Emotionen sind mein Antrieb", sagt die 41-jährige Werbefachfrau mit griechischen Wurzeln.Am, 18 Uhr, treffen ihre Handballerinnen auf den ATSV Habenhausen. Für die Mannschaft von Trainer Marcel Klische verlief die Saison bisher nicht rosig. Im letzten Jahr beendete das Team die Saison auf Platz fünf. In der aktuellen Saison stand Habenhausen lange im Tabellenkeller. Nach zuletzt drei Siegen in Folge konnte das Team die Abstiegsränge aber verlassen.Die VfL-Damen hingegen sind mehr als im Soll, stehen mit 30:0 Punkten auf Platz eins der Tabelle der Oberliga Nordsee. "Die größte Gefahr besteht für uns darin, uns auf den bisherigen Erfolg auszuruhen", erklärt Diminidis. "Für Habenhausen geht es um viel. Das Team hat nur einen Punkt Abstand auf einen Abstiegsplatz, braucht dringend Punkte." Doch die Staderinnen wollen ihre weiße Weste wahren, setzen auf ihr gewohnt temporeiches und energiegeladenes Spiel.Für noch mehr griechische Atmosphäre in der Halle sorgt das Motto "Griechischer Tag". Die Aktion soll den Zuschauern kulinarisch Griechenland etwas näher bringen. Trula Diminidis sponsert für die Zuschauer des Spiels gefüllte Teigtaschen. Zudem stiftet die Taverna Syrtaki aus Bargstedt griechische Süßspeisen für den Verkaufsstand des Fördervereins.Zum ersten Mal für den VfL auflaufen wird Torhüterin Dorit Schwanke, die die verletzte Elena Brückner ersetzen soll. Verzichten muss Diminidis weiterhin auf Kirsten Willmann.Wie bei jedem Heimspiel veranstaltet der VfL wieder eine Verlosung. Zu gewinnen gibt es drei Handballtaschen mit je einem Handball und Handtuch - gesponsert von Intersport Mohr im Gesamtwert von 210 Euro. Einlaufen werden die Damen mit den Dollerner Minis.