Hannoveraner dominierten

Der Kreis Hannover Stadt war mit seiner ersten Fußballmannschaft (Foto) der Favorit, setzte sich souverän durch und verteidigte den Titelgewinn des Vorjahres. In der 35. Auflage des Jungschiedsrichterturniers des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), der in sieben Sporthallen des Landkreises Stade ausgetragen wurde, konnte keines der gegnerischen Kreisteams an der Dominanz der Hannoveraner rütteln.