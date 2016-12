Heimspiel am 14. Januar

ig. Fredenbeck. Handball-Drittligist VfL Fredenbeck startet am Samstag, 14. Januar, mit einem Heimspiel gegen MTV Braunschweig in das neue Jahr - nicht wie irrrtümlich gemeldet am 4. Januar. Beginn in der Geestlandhalle: 19.30 Uhr. Am Sonntag, 18. Dezember, trifft der Geestclub im letzten Spiel des Jahres auswärts auf Schwerin.