Heinßen erfolgreich

ig. Stade. Bei den 33. Internationalen Deutschen Masters-Meisterschaften in Wetzlar war Erk Heinßen erfolgreich. Über 200 Meter Rücken und 400 Meter Freistil gewann der Schwimmer des Stader SV zweimal Silber. Hinzu kommen drei vierte Plätze in der Altersklasse 55. Insgesamt gingen an den drei Tagen 627 Aktive über 1000 Mal in ihren ltersklassen an den Start. Die Meisterschaften gingen drei Tage lang. Das SV-Masters-Team plant bei den Bezirksmeisterschaften die nächsten Erfolge.