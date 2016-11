Hildegard Büter bleibt Vorsitzende der Sportjugend

Vorstandswahlen bei der Sportjugend Stade

Bei der Vollversammlung der Sportjugend Stade wurde Hildergard Büter in ihrem Amt als Erste Vorsitzende bestätigt. Die weiteren Wahlen ergaben die folgenden Ergebnisse: 2. Vorsitzender Jonathan Zeidler, "Ressort Freizeiten" Andrea Schuback, "Ressort gesellschaftliche Themen im Sport" Lothar Braun, Jugendsprecherin Anna Gertberg, Jugendsprecher Tigers Sylaj. Die Sportjugend will sich in Zukunft stärker an Ferienspaß-Aktionen im Landkreis beteiligen. Zusätzlich zur Juleica-Ausbildung vom 2. bis 6. Juni bietet die Sportjugend auch eine Schulsport-Assistenten-Ausbildung vom 1. bis 5. Oktober an. Weitere Aktivitäten: Sprachcamp in den Osterferien für Zehn- bis 14-Jährige, Fahrt nach Berlin zum Jugendturnfest (9. bis 11. Juni),Teilnahme am Krautsander Drachenfest. Und: Auf der Stader Messe soll das Aerotrim – ein Raumfahrer-Trainingsgerät - präsentiert werden. Büter: "Dafür suchen wir noch Kooperationspartner und Sponsoren."