Kampfkunst: Fortbildung in Schweden

In Schweden trafen sich für eine Seminarwoche Karate- und Budo-Trainer und Meister des Shoto Kempo Kai Stade, um sich in der Lehre traditioneller Kampfkunst und der Anleitung vor allem jugendlicher Schüler fortzubilden. Zweikampf und Formenlauf mit und ohne Waffen, Stock- und Schwertkampf sowie meditatives Bogenschießen standen auf dem Programm. Die 2. Vorsitzende des Stader Vereins, Dr. Manon Maier, lobte das Engagement der ehrenamtlich in Stade tätigen Lehrer und Trainer, „sich in über zehn extrem arbeitsintensive Tage fortzubilden, um ihr Wissen an Stader Schüler weiterzugeben.“