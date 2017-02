Klara Skiera (U21) vom VfL Stade erkämpfte sich bei der Norddeutschen Judoeinzelmeisterschaft der Altersklasse U 21 in Hollage den zweiten Platz, qualifizierte sich mit der´m Vizetitel für die Deutsche Einzelmeisterschaft in Frankfurt/Oder. Leon Obecny (U18) verpasste in der Altersklasse U18 nur knapp das Ticket für die Deutsche Meisterschaft.