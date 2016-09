Laufstarkes Gymnasium

Zweiter Platz für Schüler des Vincent-Lübeck-Gymnasiums (VLG) beim AOK-Laufabzeichen-Wettbewerb

Gesucht und gefunden wurden in Niedersachsen die laufstärksten Schulen: Besonders laufstark erwiesen sich die Pennäler der 5. und 6. Klassen der VLG Stade. Sie erreichten beim landesweiten Laufabzeichen-Wettkampf, organisiert von der AOK, in ihrer Wertungsklasse Platz zwei. Und wurden mit einem 200-Euro-Warengutschein - überreicht von AOK-Mitarbeiter Klaus Wick - für Sportgeräte belohnt. Mehr als 200 Schulen aus ganz Niedersachsen traten in vier Wertungsgruppen gegeneinander an.