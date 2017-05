Mega-Motivation für Drochtersen

TFG-A-Team erreicht in Syke mit starker Leistung Oberliga-Platz zwei

Mit einer starken Leistung holte sich das A-Team der TFG Stade auf dem letzten Saison-Turnier in Syke den erhofften zweiten Platz in der Oberliga. Dabei sah es nach einer mäßigen Vorrunde alles andere als rosig für die Finalrunde aus. Viele kleine Fehler hatten die Trainer zu beanstanden. In der Finalrunde zeigte die TFG ihr ganzes Können und wurde von den Wertungsrichtern mit Rang zwei belohnt. Der Erste Vorsitzende Sven Strehlow: "Das ist ein Mega-Motivationsschub für den 27. Mai beim Aufstiegsturnier in Drochtersen."Nach dem Abschluss der beiden Landesligen stehen die Teilnehmer am Aufstiegsturnier jetzt fest. Mit dabei: Teams aus Hannover, Buchholz, Neumünster, Verden, Hamburg und Delmenhorst. „Das wird ein tolles Turnier in der Dreifachhalle in Drochtersen“, sagt Dirk Ludewig vom TVG Drochtersen,der das Turnier in Kooperation mit der TFG ausrichtet. Karten: turnier@tfg-stade.de oder mobil unter 0157 - 32 29 37 30 geordert werden. Und: in Stade, Tanzsportschule "Dance and Roses" in Stade am Steinkamp und bei "Creative Nails", Bremervörder Straße. In Drochtersen "TUI TRAVELStar Reisebüro". Info: www.tfg-stade.de.