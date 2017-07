Noch in guter Ereinnerung

Die Regionalliga-Mannschaft des VfL Stade Basketball kann den ersten Neuzugang der Saison präsentieren. Jamo Ruppertwird seine Basketballschuhe künftig wieder auf der Süderelbseite schnüren. Der 23-jährige Hamburger ging bereits in der ProB-Saison 2013/14 für den VfL auf Korbjagd und wird jetzt sein Comeback geben.„Ich bin schon richtig heiß auf den Start“, sagt Ruppert, der in der letzten Saison aus beruflichen Gründen ein Jahr Pause einlegte. „Vor allem freue ich mich darauf mit Paul Larysz zusammenzuarbeiten und die Stader Fans wiederzusehen“, so der Ex-Jugendnationalspieler weiter. Zuletzt aktiv war Ruppert in der Saison 2015/16 beim Liga-Konkurrenten Rendsburg Twisters.• Wojciech Rogacewicz bleibt dem VfL Stade erhalten, geht ein zweites Jahr für die Hansestädter auf Korbjagd. Stades Trainer Paul Larysz schwärmt: Wojciech spiele mit einer hohen Intensität und sei in der Lage Spieler und Fans mitzureißen.