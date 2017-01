Planungen für das Jubiläum

ig. Kutenholz. Rückblick auf das vergangene Jahr, Ausblick auf das Jahr 2017, in dem der VfL Kutenholz sein 111-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen feiern will, Berichte und Wahlen sind die wesentlichen Tagesordnungspunkte der Jahreshauptversammlung des VfL am Freitag, 3. Februar. Ort und Zeit: 20 Uhr im Sportlerheim am Sportplatz.