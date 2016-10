Schnee und viel Spaß

Ski-Freizeit der KSB-Sportjugend in den Osterferien ig. Stade. Die Sportjugend Stade bietet vom 9. bis 17. April 2017 wieder eine Ski- und Snowboard-Freizeit in den Osterferien 2017 nach Österreich an. Bei der 9-Tage-Winterfreizeit steht der Ski- und Snowboardspaß an erster Stelle. „Ob beim Carven, Formationsfahren, Snowsailing oder im Boarderpark und in der Halfpipe. Power und Spaß sind immer mit dabei,“ so Pressesprecherin Andrea Schuback. Altenmarkt liegt im Salzburger Land und ist durch viele Weltcuprennen bekannt. Rund 270 Lifte mit 860 km Pistenlänge stehen zur Verfügung. Kosten: Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren für 500 Euro. Anmeldungen: a.schuback@sportjugend-stade.de entgegengenommen.