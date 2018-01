Spannende Stader Hallenfußballturniere im Januar

sb. Stade. Das neue Jahr beginnt sportlich mit mehreren Hallenfußballturnieren in Stade. So veranstaltet der Vfl Güldenstern Stade am Samstag, 13. Januar, von 12.30 bis 18.30 Uhr sein Traditionsturnier der Ü32 Altherren. Veranstaltungsort ist die Sporthalle der Realschule Camper Höhe, Timm-Kröger-Straße 15. Mit dabei sind die Wilhelmsburger Auswahl, der FC Basbeck/Osten, der Harburger SC, der TV Jahn Schneverdingen/SG Wintermoor 68, der FC Oste/Oldendorf, die Societa Sportivo Calcio Buxtehude, die Stader Allstars und der VfL Güldenstern Stade. Zum Turnier gehört auch eine Tombola mit tollen Sachpreisen.

Die Stader Stadtmeisterschaften der Fußballherren finden am Samstag, 20. Januar, ab 12.30 Uhr in der Sporthalle der Realschule Camper Höhe statt. Ausrichter ist der Vorjahressieger SSV Hagen. An dem Turnier nehmen ausschließlich Herrenmannschaften aus der Hansestadt Stade und ihren Vororten teil. Dazu gehören der VfL Güldenstern Stade und der VfL Güldenstern Stade U19, der TSV Wiepenkathen, der SV Agathenburg/Dollern, der SSV Hagen, die Stader Stadtauswahl, der Post SV Stade und der TuSV Bützfleth. Die Auslosung der beiden Spielgruppen findet am Donnerstag, 11. Januar, um 19 Uhr im Eingangsbereich des Marktkauf Centers Stade, Drosselstieg 77, direkt vor dem Hauptsponsor Intersport Rolff statt. Besucher sind dazu herzlich willkommen.