Stade besteht Härtetest

Stader Handballerinnen siegen in Dinklage mit 22:27

Es wurde das erwartet schwierige Spiel für den Tabellenführer: Handball-Oberligist VfL Stade hatte gegen die heimstarke Sieben des TV Dinklage spielerische Probleme, fand nur schwer in die Partie. Das erste Tor aus dem Spiel heraus fiel erst in der neunten Minute (0:3). Zuvor traf Kirsten Willmann zweimal lediglich vom Siebenmeterpunkt. Bis zum 0:5 zog der VfL davon, ehe Dinklage in die Spur fand und Keeperin Nicola Augustin nach zwölf Minuten das erste Mal überwand. Bis zur Pause gelang es den VfL-Damen, Dinklage auf Distanz zu halten. Halbzeitstand: 13:10. Nach dem Seitenwechsel nutze Dinklage technische Fehler und ausgelassene Torchancen der Gäste zum 15:16. Doch in den entscheidenden Phasen übernahmen die Routiniers Melanie Schliecker und Kirsten Willmann Verantwortung. Von 20:18 auf 24:18 zog Stade binnen weniger Minuten davon. Trainerin Trula Diminidis: "Wir haben heute bewiesen, dass wir auch in engen Begegnungen bestehen können."