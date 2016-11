Stade bleibt im Soll

VfL-Handballerinnen nicht aufzuhalten / Siebter Sieg im siebten Spiel ig. Stade. Das Spiel gegen Aufsteiger Schüttorf wurde für das Stader Handball-Oberliga-Team die erwartet schwere Begegnung, Die Gäste machten den Ball schnell, erzielten immer wieder Treffer aus dem Rückraum. In der neunten Minute nahm VfL-Trainerin Trula Diminidis eine Auszeit, organisierte die Abwehr neu. Besonders Mona Hoffmann und Julia Wichern setzten die Vorgaben gut um. Trotzdem ließ der FC sich nicht so recht abschütteln, blieb lange Zeit in Schlagdistanz. Halbzeitstand: 16:11. In der Pause forderte Diminidis mehr Konzentration von ihrem Team, forcierte weiterhin das eigene Tempospiel. Das gelang den Staderinnen zunehmend besser. Am Ende siegte der VfL trotz einiger konfuser Momente souverän mit 33:22. Diminidis: "Es war nicht unser bestes Spiel."