Gelungener Einstieg in die 2.Frauen-Bundesliga-Saison! Das Judoteam des VfL Stade besiegte zum Aufakt in eigener Halle den TuS Hermannsburg mit 4:3, belegt nach dem nach dem ersten Heimkampftag Platz zwei in der Tabelle hinter dem JC Wermelskirchen, der allerdings schon zwei Mannschaftskämpfe absolviert hat. Beim Am nächsten Kampftag 24. Juni, trifft Stade auf den PSV Duisburg. Siege gegen den TuS fuhren Alina Renk, Eliza Wroblewska, Vanessa Machnika und Susan Arnold ein.