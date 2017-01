Tanzen im Quadrat

ig Stade. Tanzen im Quadrat können Square Dance-Interessierte beim Lehrgang der Sportjugend des Kreissportbundes Stade (KSB) am 11. Februar von 9.45 bis 18 Uhr im Schulzentrum Lühe. Teilnehmergebühr: 25 Euro. Darin enthalten sind Mittagessen und Getränke. Zum Kursus eingeladen sind Anfänger und Fortgeschrittene. Die Referenten und "Caller" sind Horst Buresch und Detlef Gigga aus Hannover. Anmeldeschluss: Mittwoch, 1. Februar. "Über eine so große Teilnahme wie im Vorjahr würde ich mich freuen", so Andrea Schuback von der Sportjugend.