Traum-Los: SV Drochtersen/Assel spielt gegen Bayern München

lt. Drochtersen. Traum-Los für den niedersächsischen Amateurverein SV Drochtersen/Assel: In der ersten DFB-Pokalrunde empfangen die Kehdinger den Rekordmeister Bayern München. Das ergab jetzt die Auslosung durch Moderatorin Palina Rojinski und DFB-Präsident Reinhard Grindel im Rahmen des ARD Sportschau Clubs in Dortmund.

Gespielt wird zwischen dem 17. und 20. August. Als Mannschaft aus dem Amateurtopf hat die SV D/A das Heimrecht.

Die Kehdinger qualifizierten sich über den Finaleinzug im Niedersachsenpokal für die erste Hauptrunde. Im Halbfinale setzte sich D/A zu Hause mit 7:6 im Elfmeterschießen gegen den VfL Osnabrück durch.

Mehr zu dem bevorstehenden Mega-Spiel lesen Sie in Kürze im WOCHENBLATT.