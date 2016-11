TUS verliert Tabellenführung

ig. Harsefeld. In der Fußball-Landesliga spielte der TuS Harsefeld beim Rotenburger SV 1:1-Unentschieden, gibt die Tabellenführung an Hagen/Uthlede ab, liegt als Verfolger zwei Punkte zurück, hat aber eine Partie weniger ausgetragen. Kreiskonkurrent SV Drochtersen/Assel II spielte gegen Aufsteiger TuS Bodenteich ebenfalls 1:1,verbucht nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Punkt.