VfL trifft auf Top-Team

ig. Stade. Die ambitionierten Stader Regionalliga-Basketballer treffen am Sonntag, 20. November, um 16 Uhr in der VLG-Sporthalle auf die Aschersleben Tigers. Trainer Nemo Weber spricht von einem Top-Team, das die Leistungsträger halten konnte. „Und sich punktuell sehr gut verstärkt hat. Die wollen unbedingt in Liga zwei, können sich keine Niederlage leisten.“ Der Coach hofft wieder auf große Fan-Unterstützung. „Man kann es sich nicht vorstellen, welchen Auftrieb die Jungs durch diese Fans bekommen.“