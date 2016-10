Viel von erfolgreichen Frauen lernen

ig. Stade. In Kooperation mit der IHK Stade und der PFH Hansecampus Stade veranstaltet der Kreissportbund Stade (KSB) am 22. November von 17.30 bis 21 Uhr in der PFH Hansecampus Stade einen Info-Abend für Frauen zum Thema "Von erfolgreichen Frauen lernen". "Wer sich gut, teuer und mit Freude verkaufen will, sollte seine Fähigkeiten nicht nur kennen, sondern auch mutig benennen und stolz präsentieren," so KSB-Pressesprecher Benjamin Wutzke. Deshalb laute auch das Motto „Zeig dich!“. Referentin ist Mona Klare, Unternehmerin, Führungskräfte-Coach und Sparringspartnerin für karriereorientierte Menschen. Wutzke: „Sie hat Tipps und Tricks parat, wie sich Frauen gut in Szene für einen gelungenen Auftritt setzen können.“ Kosten: 20 Euro (inkl. Speisen und Getränke). Anmeldung: www.ksb-stade.de/zeig-dich.