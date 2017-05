Beinahe sommerliche Temperaturen lockten am vergangenen Montag mehr als 150 Laufbegeisterte und Nordic Walker nach Bützfleth. Mit dem Meldeergebnis zum traditionellen Leichtathletik-Event des Bützflether Lauftreffs „Fit & Fun“ zeigte sich TuSV-Präsident Jan Horwege zufrieden. „Alle Teilnehmer lobten die vorzügliche Organisation und den tollen Service.“ Viele Aktive seien von weit her angereist, im Internet auf den Lauf aufmerksam geworden. Sie wollen im nächsten Jahr wieder dabei sein, sagte Mitorganisatorin Ulla Bunge. So auch Stephan Grakow (Perleberg), Bester über die zehn Kilometer. Weitere Ergebnisse: Frauen 10 km Johanna Goldschmid (HSC), 5 km Männer Daniel Dieckmann (Dorfmark), 5 km Frauen Bibiane Beck (Stade). 2,8 km Schüler Anton Brey (Stader SV), 2,8 km Schülerinnen June Möller (LGK Nord-Stade).