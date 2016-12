Vorbildlicher Einsatz

Nic Bunge vom TuSV Bützfleth in Hannover geehrt

Der 14jährige Nic Bunge (Foto) vom TuSV Bützfleth erhielt beim Jugendtag des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes (NLV) eine Urkunde für den vorbildlichen und ehrenamtlichen Einsatz für die Niedersächsische Leichtathletik, insbesondere für seine Mitarbeit beim Integrationssport in Bützfleth und seine aktive Unterstützung beim Integrationssportfest. Zur Urkunde gab es noch einen Gutschein für eine Fortbildung. Nic möchte im nächsten Jahr eine Ausbildung beim Kreissportbund besuchen und die Jugendleitercard erwerben. Mit dem jungen Bützflether freut sich sein Förderer Nils-Christian Schwarz von der Fachkommission NLV-Jugend, im Hauptberuf Lehrer am Vincent-Lübeck-Gymnasium in Stade.