Frisches zum kleinen Preis

Bei Marktkauf gibt es jetzt auch Obst und Gemüse von „Gut & Günstig“

Alles unter einem Dach - dafür steht das Marktkauf Center in Stade, Drosselstieg 77. Das Einkaufszentrum verlockt mit seinen zahlreichen Läden sowie einem internationalen Food-Court zum Bummeln und Einkaufen - und das vollkommen wetterunabhängig. Dank eines ebenerdigen Eingangs ist das Center zudem barrierefrei - ideal nicht nur für junge Familien mit Kinderwagen oder Nutzer von Rollatoren und Rollstühlen, sondern auch sehr praktisch für alle, die ihren Einkaufswagen von Laden zu Laden und anschließend zum Auto schieben möchten.Im Marktkauf-Warenhaus gibt es bei nahezu jedem Einkauf etwas Neues zu entdecken. "Wir sind immer nah am Kundenwunsch und greifen gern neue Trends auf", sagt Hausleiter Hartmut Holst. "Dabei überraschen wir unsere Kunden auch gern mit besonders kleinen Preisen." So gibt es jetzt bei Marktkauf ganz neu ein Grundsortiment an Obst und Gemüse der Eigenmarke "Gut & Günstig".Sehr beliebt ist bei Marktkauf in Stade die große Salatbar. Das Besondere: Alle Produkte sind hausgemacht. Rohkostsalate werden lose angeboten, hinzu kommen köstliche verzehrfertige Kreationen z.B. Couscous-Salat, Eiersalat oder Schichtsalat. Abgerundet wird das Snack-Sortiment mit hausgemachten Wraps.