Jetzt auch Messer und Scheren schärfen

Thomas Müller von "Outdoor Müller" hat eine neue Dienstleistung



Mit seiner neuesten Dienstleistung schließt Thomas Müller, Inhaber von "Outdoor Müller" in Stade, Kehdinger Straße 20 (Tel. 04141-7774377, http://www.outdoor-mueller.de ), eine echte Angebotslücke in der Region. Der Fachmann schleift ab sofort Küchen- und Freizeitmesser sowie Scheren mit glatten Klingen.Schon lange hat Thomas Müller diverse Messer vom Taschen- bis zum Filetiermesser im Sortiment. "Immer öfter wurde ich von Kunden gefragt, ob ich auch Klingen schleife", sagt er. Für sein neues Angebot hat er in eine professionelle Bandschleifmaschine investiert. Je nach Länge der Klinge kostet das Schärfen ab 6,50 Euro, Scheren ab 4,50 Euro. Je nach Messer wird hier in einem Winkel von 15-30° nachgeschliffen."Zwar kann man seine Messer und Scheren auch Zuhause mit Wetzstahl oder Messerschärfer schleifen", erklärt Thomas Müller. "Dabei gelingt jedoch kein Grundschliff, der das Messer für längere Zeit scharf hält." Mit seinem Gerät kann er auch kleine Macken in den Klingen oder abgebrochene Messerspitzen egalisieren.