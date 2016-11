Tipp von Ringfoto Schattke: "Vize"-Kamera mit vielen Vorteilen

Wem das Fotografieren mit Kompaktkamera oder Smartphone nicht mehr reicht, steigt mit der Panasonic Lumix G81 in die Wechselobjektivklasse auf. "Mit ihr fotografieren Sie in bester Bildqualität – und das extrem leicht und kreativ", verspricht Claus Duderstadt von Ringfoto Schattke in Stade, Pferdemarkt 14 (Tel. 04141 - 460 05, http://www.fotoschattke.de ). Der Fotografenmeister empfiehlt die G81 aufgrund ihrer vielen Möglichkeiten - und das zu einem sensationellen Preis. Denn die Produktneuheit von Panasonic belegt bei vielen Tests den zweiten Platz zu einem absoluten Sparpreis von rund 900 Euro. Ein wetterfestes Gehäuse, 16-Megapixel-Sensor und ein besonders schneller Autofokus sind weitere Vorteile der G81, die ab sofort bei Schattke erhältlich ist.