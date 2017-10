Viele regionale Produkte bei Marktkauf Stade

Komfortabel einkaufen, ohne auf Frische und Qualität verzichten zu müssen: Das sind die Kunden des SB-Warenhauses Marktkauf in Stade, Drosselstieg 77, gewohnt. Unter dem Dach des Stader Einkaufsparadieses bieten Hausleiter Hartmut Holst und seine Mitarbeiter vom Apfel bis zur Zahnpasta ein Sortiment, das auch höchste Kundenansprüche zufrieden stellt.In der Obst- und Gemüseabteilung finden die Kunden neben diversen Exoten vor allem eine große Auswahl an regionalen Produkten. „Manche Saisonartikel, die am Vormittag in unseren Regalen liegen, wurden erst am Morgen geerntet", sagt Hartmut Holst. Auch in anderen Abteilungen werden die Produkte regionaler Hersteller angeboten. "Damit unterstützen wir gemeinsam mit unseren Kunden die regionale Wirtschaft und handeln ökologisch, indem wir auf kurze Transportwege setzen", sagt Hartmut Holst.