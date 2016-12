25 Jahre "Cut Art Werbetechnik": Agentur zieht um nach Bliedersdorf

Die renommierte Agentur „Cut Art Werbetechnik“ hat zum Jahresabschluss gleich doppelten Grund zum Feiern: das 25-jährige Bestehen der Firma sowie den Umzug in neue Räumlichkeiten in Bliedersdorf. In 2017 stehen die Zeichen der Zeit für Agentur-Chefin Dorota Marschner und ihr Team auf Wachstum und Vergrößerung.Gegründet in Buxtehude und zuletzt ansässig in Neu Wulms­torf hat sich „Cut Art“ über ein Vierteljahrhundert stetig weiter entwickelt und den Kundenstamm immer weiter ausgebaut. Inzwischen betreut die Werbetechnik-Agentur sowohl Privatkunden bis hin zu mittelständischen Unternehmen aus der Region als auch Großkunden im gesamten norddeutschen Bereich.„Wir passen uns nun an die neuen Herausforderungen an und freuen uns auf den Einzug in unser neues, maßgeschneidertes Firmengebäude“, sagt Dorota Marschner. Die Agentur-Chefin arbeitet zurzeit noch mit einem fünfköpfigen Team, sucht aber für den Neustart in Bliedersdorf noch neue kreative und handwerklich begabte Monteure für die Produktion.„Größe zeigen“ lautet das „Cut Art“-Motto für 2017. Die Agentur der 1.000 Möglichkeiten bietet ihren Kunden kompetente Beratung und die professionelle Realisierung eines kompletten „Coporate Designs“ - von der kleinen Drucksache bis zur Montage von metergroßer Leuchtwerbung - alles aus einer Hand.„Wir setzen uns zu 100 Prozent für unsere Kunden ein und kalkulieren faire Preise“, sagt Dorota Marschner.Die jahrelange Erfahrung mit professionell gestalteten Werbemitteln zahle sich am Ende auch für die Kunden aus, ist Dorota Marschner überzeugt. Wer das „Cut Art Werbetechnik“-Team engagiere, bekomme maßgeschneiderte, einheitliche Werbung mit hohem Wiedererkennungswert und damit einen Werbeeffekt, der mehr Kunden verspreche. Dorota Marschner und ihr Team freuen sich auf neue herausfordernde Projekte, an denen sie bald in der großen Kreativ-Schmiede in Bliedersdorf arbeiten können.Der Umzug in den Neubau ist im Frühjahr 2017 vorgesehen, bis dahin sind die kreativen Werber übergangsweise in anderen Räumlichkeiten, die in Sichtweite liegen, am Werk.„Wir wünschen all unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Außerdem sagen wir danke für das langjährige Vertrauen“, so Dorota Marschner.• „Cut Art Werbetechnik“Am Siedenkamp 11(ab Frühjahr 2017 Am Siedenkamp 36)21640 Bliedersdorf.Tel.: 04163 - 8266966info@werbungcutart.de