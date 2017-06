40 Jahre "Cotte der Optiker" in Stade

Rundherum gut beraten: Für das Team von "Cotte der Optiker" ist Gesundheit am Auge genauso wichtig wie gutes Sehen

VR-Brille zum Gleitsichttest

Brillen-Abo und "uptodate-24"

Sehtest mit 3D-Technik

Das 40-jährige Bestehen seines Fachgeschäfts "Cotte der Optiker" in Stade feiern Inhaber Sebastian Beiler (37) und sein Team mit einer ganz besonderen Aktion: Von Samstag, 1. Juli, bis Samstag, 15. Juli, erhalten Kunden 20 Prozent Rabatt auf alle Brillen mit optischer Korrektur sowie auf auf Sonnenbrillen."Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern für ihre Treue und ihr Vertrauen", sagt Sebastian Beiler. Der Augenoptikermeister und seine Frau und Augenoptikerin Katrin Beiler übernahmen vor fünf Jahren von Firmengründer Gert Cotte das Fachgeschäft im Gebäudekomplex der "Gesundheitsinsel" an der Inselstraße in Stade. "Meine Frau und ich sammelten zuvor mehr als 15 Jahre Erfahrung als Angestellte im Filialbetrieb", erzählt Sebastian Beiler. Auf der Suche nach einem eigenen Fachgeschäft stießen sie auf Stade. "Die Stadt hat uns als lebendiges Mittelzentrum sofort gefallen", sagt das Ehepaar. "Das gleiche galt für den Laden von Gert Cotte, der damals zum Verkauf stand."Zur Geschäftsphilosophie von Sebastian Beiler und seinem bewährten Team gehört sehr viel Zeit für den Kunden. "Uns ist die Gesundheit am Auge genauso wichtig wie die passgenaue Brille", sagt der Fachmann. Deshalb hat er in den vergangenen fünf Jahren stark in moderne Diagnosetechnik investiert und prüft bei seinen Kunden vor der Brillenanpassung Parameter wie Netzhaut, Augenhintergrund, Augeninnendruck sowie wichtige Sehfunktionen. Bei auffälligen Werten empfiehlt er einen Termin beim Facharzt, bevor er seinen Kunden eine Brille nach dessen individuellen Bedürfnissen anpasst.Bei der Auswahl von Brillenfassungen können die Kunden bei "Cotte der Optiker" aus verschiedenen Markenmodellen namhafter Hersteller auswählen, z.B. Emmerich, ChangeMe!, Ray Ban, Lacoste und weitere. Besondere Flexibilität bieten Modelle von "Change Me" mit attraktiven Wechselbügelsystemen.Auch Kinder vom Baby bis zum Teenager sind bei "Cotte der Optiker" in besten Händen. Zum Sortiment gehören biegbare Säuglingsbrillen aus Silikon sowie coole Fassungen für die Kleinen vom Lillifee- bis zum Spiderman-Modell.Im Bereich Kontaktlinsen hat sich Sebastian Beiler unter anderem auf Gleitsichtlinsen spezialisiert. Auch Kinder stattet er mit Kontaktlinsen aus. "Das bietet Komfort und Sicherheit bei Sportarten wie Reiten, Tennis oder Judo, wenn eine Brille leicht beschädigt werden kann oder einfach als störend empfunden wird", sagt er.Geöffnet ist "Cotte der Optiker" montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr. Für eine Brillenanpassung empfiehlt das Team eine Terminabsprache, um Wartezeiten zu vermeiden. Aber natürlich sind auch spontane Kunden herzlich willkommen.Eine Gleitsichtbrille ist ideal für alle, die sowohl für die Ferne als auch für die Nähe eine Sehkorrektur benötigen. Viele Kunden fürchten sich jedoch vor der Eingewöhnung. Für sie hält Sebastian Beiler eine "Virtual Reality" (VR) Brille bereit. Mit ihr kann der Kunde in 3D erleben, wie man mit Gleitsichttechnik sieht.Mit einem Brillenabo und dem Service "uptodate-24" genießen Cotte-Kunden zahlreiche Vorteile. Beim Brillenabo wird die neue Brille in bequemen Raten abbezahlt, ohne das Zinsen entstehen. Bei "uptodate-24" profitiert der Teilnehmer von zahlreichen Vergünstigungen wie 50 Prozent Preisnachlass auf eine Wechselbrille, eine Sonnenbrille und eine neue Brille bei Sehveränderungen von mindestens 0,5 Dioptrien. Zudem beinhaltet das Paket Serviceleistungen und Absicherungen.

Die Sehstärke seiner Kunden misst Sebastian Beiler mit 3D-Technik. Das hat den Vorteil, dass beim Test nicht mehr ein Auge abgedeckt werden muss und die Werte noch genauer sind.