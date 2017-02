40 Jahre Juwelier Schröder in Stade unter der Leitung von Malis Reidenbach

"Ich liebe es, meine Kunden zu beraten"

Trauring-Tage

Vor genau 40 Jahren übernahmen Malis Reidenbach und ihr Mann Volker (†1983) das alteingesessene Fachgeschäft „Juwelier Schröder“ in der Stader Altstadt. Den runden Firmengeburtstag nimmt die Geschäftsfrau zum Anlass, zu einer unglaublichen Aktion einzuladen: „Ab dem 4. Februar gewähren mein Team und ich 40 Tage lang 40 Prozent Rabatt auf alle Ausstellungsstücke“, sagt sie.Volker Reidenbach war Uhrmachermeister, seine Frau ist Einzelhandelskauffrau, Fachrichtung Juwelier. „Mit unserem eigenen Laden haben wir uns einen großen Wunsch erfüllt“, erinnert sich Malis Reidenbach. Deshalb war es für sie auch ganz selbstverständlich, nach dem Tod ihres Mannes das Geschäft weiterzuführen. „Das gelang und gelingt mir allerdings nur mit Unterstützung meines großartigen Teams, zu dem eine Vollzeitkraft, vier Teilzeitkräfte und meine Familie gehören“, sagt sie.Im Jahr 1998 vergrößerte Malis Reidenbach ihr Sortiment an Trauringen. Seitdem haben unzählige Paare den Weg zu Juwelier Schröder gefunden und ihre Liebe mit einem Ring, dem Symbol für Unendlichkeit, besiegelt. „Viele meiner Kunden kenne ich über lange Jahre, einige Familien sogar über Generationen“, verrät Malis Reidenbach.Dem wechselnden Zeitgeschmack hat sich die Unternehmerin stets versiert angepasst. Schmuckstücke und Uhren der Label Pandora, Paul Hewitt, Boccia und Michel Herbelin, Festina und CEM sind nur einige Beispiele aus dem umfassenden Sortiment. Zudem zeigt sich Malis Reidenbach, die in ihrer Freizeit u.a. Öl- und Kreidebilder malt, auch gern kreativ, um die individuellen Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen. „Ich stecke immer voller Idee“, sagt sie lächelnd.Malis Reidenbach bedankt sich herzlich bei ihren vielen Kunden, ihrem engagierten Team und ihrer Familie für deren tatkräftige Untestützung in den vergangenen 40 Jahren. „Ohne sie wäre vieles gar nicht möglich gewesen“, sagt sie.Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Februar, veranstaltet Juwelier Schröder seine beliebten Trauring-Tage. Bei der Sonderausstellung werden Ehe- und Freundschaftsringe in besonders großer Anzahl gezeigt und angeboten. Zudem locken an diesen Tagen äußerst günstige Preise.