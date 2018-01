800 Euro für die Jugendfeuerwehr

Edeka Tiedemann unterstützt Apfelpunsch-Verkauf

In der Vorweihnachtszeit verkauften Mitglieder der Jugendfeuerwehren Oste und Oldendorf vor dem Eingang des Edeka-Marktes in Oldendorf alkoholfreien Apfelpunsch und Kekse. Dabei kamen mehr als 800 Euro zusammen. Das Geld wurde zu gleichen Teilen an die beiden Jugendfeuerwehren verteilt.Die Jugendfeuerwehrleute bedankten sich jetzt bei Edeka-Kaufmann Michael Tiedemann und seinem Edeka-Team für die Unterstützung bei dieser Aktion. Der Punsch und die Kekse wurden vom Edeka-Markt kostenlos zur Verfügung gestellt, wobei die Plätzchen von den Edeka-Mitarbeitern selbst gebacken wurden. Als kleines Dankeschön bekam das Tiedemann-Team ein kleines Präsent.