Aktive der "Wilhelmine von Stade" besuchen Segelwerkstatt

Spannender Blick hinter die Werkstattkulissen

Die Aktiven des Segelschulschiffes "Wilhelmine von Stade" besuchten kürzlich im Rahmen der Ausbildung die Segelwerkstatt Stade. Dort gab Klaas Simon seinen Besuchern einen Einblick in die Herstellung der Segel, zeigte verschiedene Materialien sowie die neuesten Verfahren, um Regattasegel herzustellen. Die Gäste staunten, wie aus mehreren Stückchen Segeltuch ein großes Segel entsteht und mit wie viel Hightech diese produziert werden. Der Zufall wollte es, dass gerade Segel zur Überarbeitung vorhanden waren. So konnten Kohlefasersegel und traditionelle Dracon-Baumwollsegeln direkt vor Ort verglichen werden.Ab Mai finden wieder Gästefahrten auf der Elbe statt. Die Crew freut sich dann wieder auf die Gäste an Bord.