Alles für den Schulstart in Stade

Kompetente Beratung und großes Markensortiment bei Bueroboss Waller

Die Sommerferien gehen zu Ende, ab Donnerstag, 3. August, müssen die Schüler in Niedersachsen wieder früh aufstehen und den Unterricht besuchen. Höchste Zeit, sich jetzt vom Füllfederhalter bis zum Schulbuch mit den wichtigsten Materialien für das neue Schuljahr einzudecken.Das Fachgeschäft Waller Bueroboss an der Hansestraße 25 in Stade hat zum Schulstart bei vielen Produkten aus der Schreibwarenabteilung die Preise gesenkt. Zusätzlich punktet Waller mit einer umfassenden Auswahl und einer kompetenten und freundlichen Beratung.Diese wird auch gern von Eltern in Anspruch genommen, deren Kinder mit ihrer Schullaufbahn beginnen oder auf eine weiterführende Schule wechseln. Denn bei vielen Schulmaterialien kommt es auf bestimmte Details an. „Wir haben zum Beispiel rund 30 verschiedene Bleistifte im Sortiment, die sich in Griff-Form, Minen-Härte und weiteren Ausstattungs-Merkmalen unterscheiden“, sagt Verkaufsprofi Rolf Tiedemann.Füller und weiteres Schreib- und Malzubehör, Schnellhefter in 15 verschiedenen Farben, Hefte und Blöcke in allen Variationen, Organizer, Heft- und Buch­umschläge, Schulrucksäcke von Eastpak und Satch sowie Kleinigkeiten für die Schultüte, z.B. von Lillifee, Pferdefreunde oder Capt’n Sharky, machen das Angebot perfekt.Zum Schulbeginn macht Waller zahlreiche Sonderangebote (siehe Anzeige in dieser WOCHENBLATT-Ausgabe). Reinschauen lohnt sich.• Kontakt: Tel. 04141 - 40080.