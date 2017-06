Ausbildungsbörse "Chemie" in Stade

Stade : Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit |

sb. Stade. "Deine Ausbildung - mit Chemie": Unter diesem Motto findet am Mittwoch, 14. Juni, von 17 bis 19 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Stade, Am Schwingedeich 2, die Ausbildungsmesse rund um Berufe in der Chemiebranche statt.

Der Klassiker unter den Ausbildungsfachmessen der Agentur für Arbeit Stade findet in diesem Jahr bereits um 23. Mal statt. "Vorteil unserer branchenspezifischen Fachbörsen ist die gute Möglichkeit, mit den Betrieben in Kontakt zu treten", sagt Dagmar Froelich, Chefin der Arbeitsagentur Stade. "Man kann direkt mit den Personalchefs sprechen und die Ausbilder befragen, nach freien Praktikumsstellen suchen und die vollständigen Bewerbungsunterlagen persönlich überreichen. Ein Gespräch mit Auszubildenden gibt zudem die Chance, ein klares Bild des Ausbildungsplatzes zu bekommen."

• Eine Ausbildung in der chemischen Industrie kann die Grundlage für eine weitergehende Karriere sein. Es bieten sich viele Aufstiegsmöglichkeiten zum Techniker oder Industriemeister, auch ein Studium ist möglich.



Bei der Ausbildungsbörse der Chemie präsentieren sich in diesem Jahr:

• Agentur für Arbeit Stade

• Airbus Operations GmbH

• Aluminium Oxid Stade GmbH

• BBS-Buxtehude

• Dow Stade Produktions GmbH & Co. OHG

• Jobelmannschule BBS I Stade

• Lubrizol Deutschland GmbH

• MAPA GmbH

• Olin Blue Cube Productions GmbH & Co. KG

• RPC Verpackungen Kutenholz GmbH

• Synthopol Chemie Dr. rer.pol.Koch GmbH & Co. KG

• Unilever Deutschland GmbH

• VOCO GmbH



Ausbildungsbörse Chemie

Mittwoch, 14. Juni

17 bis 19 Uhr

Berufsinformationszentrum (BIZ) Stade

Am Schwingedeich 2