Autohaus Reeder begrüßt den neuen VW up!

Innovativer Flitzer und Volkswagenwochen

Am vergangenen Freitag feierte das Team vom Autohaus Reeder in Stade mit interessierten Gästen die Premiere des neuen VW up!. Damit ging die zweite Generation des City-Flitzers von Volkswagen an den Start. „Der neue up! begeistert mit modernem Design, neuen Ausstattungen und vielen Möglichkeiten zur Individualisierung“, so Marcus Ahrend, Verkaufsberater beim Autohaus Reeder. „Dazu gehören beispielsweise frische Außenfarben und Sitzstoffe, attraktives Foliendesign sowie eine große Auswahl an sportlich-modernen Stahl- und Alufelgen.“Ein weiteres Novum ist die Smartphone-Integration, die dank Volkswagen-App den Zugriff auf Navigation, Musik und Fahrzeugdaten ermöglicht. Clever: Für das Smartphone gibt es im neuen VW up! sogar eine integrierte Halterung. Wer sein Handy als Navi benutzt, braucht also keine lästigen Saugnapf-Halterungen mehr.Noch laufen beim Autohaus Reeder die VW-Gebrauchtwagenwochen. Für den Kunden bedeutet das: Knackig-junge Gebrauchtwagen in Top-Ausstattung zu besonders günstigen Preisen. „In Stade vor Ort haben wir rund 65 Fahrzeuge mit Tages- oder Jahreszulassung“, sagen Marcus Ahrend und Uwe Breitmoser. „Ist das passende Fahrzeug nicht dabei, suchen wir für unseren Kunden gern im VW-Jahreswagen-Pool nach seinem ganz persönlichen Traumwagen.“Autohaus Wilhelm ReederBergstraße 121682 StadeTel. 04141 - 99 04 - 0