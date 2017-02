Autopremiere und Mazda-Mehrwert-Tage beim Autohaus Holsten in Stade

Vorhang auf: Der Mazda MX5 RF befriedigt sehr gehobene Ansprüche

Mazda-Mehrwert-Tage

Eine lange Erfolgsgeschichte

Mit seinem Soft-Top ist der Mazda MX5 ein Klassiker unter den Sportwagen. Jetzt feiert das Sondermodell MX5 RF mit vollautomatischem Festdach Premiere. Bestaunt werden kann der Flitzer im Autohaus Holsten in Stade, Gottlieb-Daimler-Straße 11, am Freitag, 3. Februar (8 bis 18 Uhr) und am Samstag, 4. Februar (8 bis 16 Uhr).Die beiden Buchstaben RF stehen für „Retractable Fastback“. Das faltbare Hardtop-Dach lässt sich bis zu einem Tempo von zehn Stundenkilometern per Knopfdruck öffnen und schließen - und platzsparend verstauen. Dadurch bietet der MX-5 RF das gleiche Kofferraumvolumen wie die Stoffdach-Version des Roadsters.„Mit dem neuen MX-5 RF nimmt Mazda all jene Interessenten ins Visier, die sich den Roadster-Fahrspaß bislang aus Sorge vor Einbußen beim Komfort und mangelnder Ganzjahrestauglichkeit lieber verkniffen haben“, sagt Julian Giese, Verkaufsleiter beim Autohaus Holsten. „Genau diese Sorgen räumt das elektrisch versenkbare Dach des Mazda MX-5 RF – und der damit verbundene Komfortgewinn bei geschlossenem und auch bei geöffnetem Dach – überzeugend beiseite.“Topmodell-Status verleiht dem Mazda MX-5 RF auch das hohe Ausstattungsniveau. Der Einstieg erfolgt hier nicht wie sonst üblich in der Prime-Line; stattdessen geht es direkt mit der sehr hochwertig bestückten Exclusive-Line los. Diese umfasst u.a. eine schwarze Lederausstattung mit roten Ziernähten, eine Klimaautomatik, den Spurhalteassistenten (LDWS) sowie 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in Titangrau. Auch das Internet-fähige Infotainment-System MZD Connect mit Freisprecheinrichtungund Audio-Streaming via Blue­tooth, Voll-LED-Scheinwerfer und beheizbare Sitze sind in jedem MX-5 RF an Bord.Optional steht ein Technik-Paket zur Wahl, das die i-ACTIVSENSE Sicherheitssysteme Spurwechselassistent Plus (BSM) und Ausparkhilfe (RCTA) sowie dynamisches Kurvenlicht (AFS) und eine Einparkhilfe hinten beinhaltet. In der höchsten Ausstattungslinie Sports-Line sind die Bestandteile des Technik-Pakets bereits enthalten.Zusätzlich bietet das Top-Niveau unter anderem den Fernlichtassistenten (HBC) und ein SD-Navigationssystem mit 3D-Kartendarstellung sowie ein BOSE® Sound-System mit neun Lautsprechern, unter anderem in den Kopfstützen.Noch bis Samstag, 11. Februar, lockt das Autohaus Holsten mit den Mazda-Mehr-Wert-Tagen. Bis dahin gibt es für Privatkunden bei ausgewählten Modellreihen die teuerste Ausstattungsoption gratis. Das kann zum Beispiel eine Lederausstattung, ein Touring- oder ein Technik-Paket sein. „Schauen Sie bei uns vorbei und lassen Sie sich bezüglich der verschiedenen Möglichkeiten beraten“, sagt Verkaufsleiter Julian Giese. „Mein Kollege Alexander Horn und ich sind gern für Sie da.“Die Faszination Mazda MX-5 ist ungebrochen: Seit mehr als einem Vierteljahrhundert begeistert die Roadster-Legende Fans, Medien und Automobilfreunde in aller Welt mit seinem auf das Wesentliche reduzierten Fahrspaß-Konzept, seinem sympathischen Auftreten und dem perfekten Gleichgewicht aus Leistung und Effizienz. Den Titel des erfolgreichsten offenen Zweisitzers hat er sich schon vor Jahren gesichert, erst kürzlich ist außerdem der millionste Mazda MX-5 von den Produktionsbändern gelaufen.