Bald unter einem Dach: Fontane-Apotheke begrüßt alle Kunden

Noch bis Ende Juni betreibt das Apotheker-Ehepaar Dr. Achim Gullatz und Andrea Gullatz in der Stader Altstadt mit der Apotheke am Pferdemarkt und der nur wenige hundert Meter entfernten Fontane-Apotheke zwei Apotheken. Ab Anfang Juli begrüßen sie ihre Kunden dann ausschließlich in der Fontane-Apotheke im Ärztehaus an der Stockhausstraße 1a (Tel. 04141-2525, Internet: http://www.fontane-apotheke-stade.de )."Für die Kunden ändert sich praktisch nichts", erklärt Dr. Achim Gullatz. "Unsere Angebote wie der Markttage-Rabatt, die Online-Reservierung von Medikamenten und auch die Kundenkarte mit ihren vielen Vorteilen bleiben uneingeschränkt erhalten." Auch das Apotheken-Team vom Pferdemarkt wird ohne Ausnahme in der Fontane-Apotheke weiter arbeiten. "Wir freuen uns, all unsere Kunden ab Juli an unserem Standort in der Stockhausstraße zu begrüßen", sagt Andrea Gullatz. In den ersten Tagen gibt es für alle eine kleine Aufmerksamkeit.